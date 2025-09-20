Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей более чем на 17%
Бизнес
- 20 сентября, 2025
- 10:26
В январе-августе этого года Азербайджан импортировал транспортные средства и их запчасти на $1 млрд 737 млн 730,4 тыс., что на $255 млн 488,35 тыс. или на 17,2% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
За 8 месяцев расходы на импорт автомобилей и их запчастей составили 11,5% от общих расходов Азербайджана на импорт.
За отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн. Из внешнеторгового оборота $17 млрд 65 млн пришлось на экспорт, а $15 млрд 53 млн - на импорт.
Последние новости
11:50
Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФДругие страны
11:47
ГД инициирует референдум по поправкам в Конституцию Армении после выборов в 2026 годуВ регионе
11:46
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%Финансы
11:44
Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытанияВнутренняя политика
11:43
Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет АзербайджанаВнешняя политика
11:38
Президент Руанды посетил могилу великого лидера Гейдара АлиеваДругие
11:35
Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитетаВнешняя политика
11:31
"Азерэнержи" о восстановлении инфраструктуры в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и ХоджавендеЭнергетика
11:31