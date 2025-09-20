Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей более чем на 17%

В январе-августе этого года Азербайджан импортировал транспортные средства и их запчасти на $1 млрд 737 млн 730,4 тыс., что на $255 млн 488,35 тыс. или на 17,2% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За 8 месяцев расходы на импорт автомобилей и их запчастей составили 11,5% от общих расходов Азербайджана на импорт.

За отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн. Из внешнеторгового оборота $17 млрд 65 млн пришлось на экспорт, а $15 млрд 53 млн - на импорт.