    Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей более чем на 17%

    Бизнес
    • 20 сентября, 2025
    • 10:26
    Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей более чем на 17%

    В январе-августе этого года Азербайджан импортировал транспортные средства и их запчасти на $1 млрд 737 млн 730,4 тыс., что на $255 млн 488,35 тыс. или на 17,2% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    За 8 месяцев расходы на импорт автомобилей и их запчастей составили 11,5% от общих расходов Азербайджана на импорт.

    За отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн. Из внешнеторгового оборота $17 млрд 65 млн пришлось на экспорт, а $15 млрд 53 млн - на импорт.

    импорт автомобили экспорт статистика
