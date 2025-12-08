Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млн

    Инфраструктура
    • 08 декабря, 2025
    • 13:09
    Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млн

    Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines приобретет чешскую авиакомпанию Czech Airlines и ее "дочку" Smartwings за €154 млн. О заключении сделки объявила турецкая компания, отметив, что планирует сохранить оба бренда.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Pegasus.

    Сделка предусматривает погашение дебиторской задолженности чешских перевозчиков, процесс покупки будет завершен после получения необходимых юридических разрешений и выполнения условий передачи. Сумма задолженности не указывается.

    "Увеличив свой авиапарк с 14 самолетов до 127, сегодня мы стали одной из самых эффективных и прибыльных авиакомпаний в мире. Теперь, объединив усилия с Czech Airlines и Smartwings, парк которых насчитывает 47 самолетов", - говорится в сообщении.

    Pegasus Airlines начала полеты в 1990 году, в настоящее время выполняет рейсы по 153 направлениям, из них 114 в 54 странах.

    Pegasus Airlines Czech Airlines Smartwings приобретение
    Elvis

    Последние новости

    13:22

    Матч "Карабах" – "Аякс" будет судить словенский арбитр

    Футбол
    13:21

    Из здания администрации Каширы эвакуированы свыше 400 человек из-за пожара

    В регионе
    13:17

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни

    Экология
    13:09

    Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млн

    Инфраструктура
    13:07

    Посол: Южная Корея готова к реализации новых проектов по восстановлению кяризов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:03

    Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном Кипре

    Внешняя политика
    13:02

    Азербайджан расширяет экспорт нетрадиционных продуктов питания в ЕС

    Бизнес
    13:01

    В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатов

    АПК
    13:01

    Орхан Мамедов: Проект "МСБ в Карабахе" охватил 220 предпринимателей

    Бизнес
    Лента новостей