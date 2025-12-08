Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млн

Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines приобретет чешскую авиакомпанию Czech Airlines и ее "дочку" Smartwings за €154 млн. О заключении сделки объявила турецкая компания, отметив, что планирует сохранить оба бренда.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Pegasus.

Сделка предусматривает погашение дебиторской задолженности чешских перевозчиков, процесс покупки будет завершен после получения необходимых юридических разрешений и выполнения условий передачи. Сумма задолженности не указывается.

"Увеличив свой авиапарк с 14 самолетов до 127, сегодня мы стали одной из самых эффективных и прибыльных авиакомпаний в мире. Теперь, объединив усилия с Czech Airlines и Smartwings, парк которых насчитывает 47 самолетов", - говорится в сообщении.

Pegasus Airlines начала полеты в 1990 году, в настоящее время выполняет рейсы по 153 направлениям, из них 114 в 54 странах.