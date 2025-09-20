İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Biznes
    • 20 sentyabr, 2025
    • 10:14
    Azərbaycan avtomobillər və onların hissələrinin idxal xərcini 17 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 1 milyard 737 milyon 730,4 min ABŞ dolları dəyərində nəqliyyat vasitələri və onların hissələrini idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin 8 ayı ilə müqayisədə 255 milyon 488,35 min ABŞ dolları və yaxud 17,2 % çoxdur.

    8 ay ərzində avtomobil və onların hissələrinin idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 11,5 %-ni təşkil edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 32 milyard 118 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 17 milyard 65 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 53 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

