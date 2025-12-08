Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    В Баку пройдет Саммит по промышленной безопасности

    Происшествия
    • 08 декабря, 2025
    • 13:28
    В Баку 10 декабря пройдет III Саммит по промышленной безопасности, организованный совместно Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), SOCAR и Ассоциацией промышленной безопасности Азербайджана (AISA).

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Отмечается, что мероприятие на тему "Поворотный момент" объединит представителей госструктур и частного сектора и станет платформой для обсуждения новых подходов, инноваций и международного опыта в сфере промышленной безопасности, технологических решений, климатических вызовов и социальных изменений.

    На саммите планируется подписание трехстороннего меморандума между МЧС, SOCAR и Ассоциацией промышленной безопасности Азербайджана (AISA) о сотрудничестве в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии. Стороны будут совместно работать над нормативами безопасности, системами управления ISO и принципами ESG.

    Программой мероприятия предусмотрена панель "Красная линия", дискуссия "Safe Talks" и церемонию "HSE Awards". Также состоятся три основные сессии с участием 10 спикеров и 2 модераторов.

    МЧС Азербайджана SOCAR AISA саммит
    Bakıda Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi keçiriləcək
    Baku to host Industrial Safety Summit
    Elvis

