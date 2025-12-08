Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 декабря ожидаются ливни.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем осадки ненадолго прекратятся. Будет преобладать умеренный северный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 10-13 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 80-85%.

В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, которые местами примут ливневый характер, в горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 9-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.