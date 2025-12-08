Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни
Экология
- 08 декабря, 2025
- 13:17
В Баку и на Абшеронском полуострове 9 декабря ожидаются ливни.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Днем осадки ненадолго прекратятся. Будет преобладать умеренный северный, северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 10-13 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 80-85%.
В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, которые местами примут ливневый характер, в горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 9-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.
Последние новости
13:22
Матч "Карабах" – "Аякс" будет судить словенский арбитрФутбол
13:21
Из здания администрации Каширы эвакуированы свыше 400 человек из-за пожараВ регионе
13:17
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливниЭкология
13:09
Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млнИнфраструктура
13:07
Посол: Южная Корея готова к реализации новых проектов по восстановлению кяризов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
13:03
Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном КипреВнешняя политика
13:02
Азербайджан расширяет экспорт нетрадиционных продуктов питания в ЕСБизнес
13:01
В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатовАПК
13:01