    Экология
    • 08 декабря, 2025
    • 13:17
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни

    В Баку и на Абшеронском полуострове 9 декабря ожидаются ливни.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Днем осадки ненадолго прекратятся. Будет преобладать умеренный северный, северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 10-13 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 80-85%.

    В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, которые местами примут ливневый характер, в горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 9-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

    Sabah Bakı və Abşeronda leysan yağacaq
