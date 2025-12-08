Матч "Карабах" – "Аякс" будет судить словенский арбитр
Футбол
- 08 декабря, 2025
- 13:22
Стали известны назначения на матч VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Аяксом" (Нидерланды).
Как сообщает Report, встречу обслужит бригада арбитров из Словении.
Главным судьей назначен ФИФА-рефери Раде Обренович. Его помощниками будут Юре Прапротник и Грега Кордей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Матео Тоджан.
За систему видеоповторов отвечать будут Матай Юг (VAR) и Ален Борошак (AVAR).
Напомним, матч "Карабах" – "Аякс" состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Начало - в 21:45.
Последние новости
14:10
Министр: Предложено провести формат "3+3" сначала в Азербайджане, затем в АрменииВнешняя политика
14:10
Конгресс США представил оборонный бюджет-2026 на рекордные $900 млрдДругие страны
14:07
Предпринимателям в Азербайджане станет проще привлекать финансированиеФинансы
14:06
Байрамов: Окончательного решения об участии азербайджанских военных в Газе нетВнешняя политика
14:05
Глава МИД: Азербайджан и Иран разработают дорожную карту сотрудничестваВнешняя политика
14:02
Азербайджан готов поделиться с Сирией опытом восстановления территорийВнешняя политика
13:58
Арагчи: Формат "3+3" играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионеВнешняя политика
13:57
Анар Алиев: В послевоенный период средняя ежемесячная пенсия увеличилась в 2,6 разаФинансы
13:56