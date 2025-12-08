Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Матч "Карабах" – "Аякс" будет судить словенский арбитр

    Футбол
    • 08 декабря, 2025
    • 13:22
    Стали известны назначения на матч VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Аяксом" (Нидерланды).

    Как сообщает Report, встречу обслужит бригада арбитров из Словении.

    Главным судьей назначен ФИФА-рефери Раде Обренович. Его помощниками будут Юре Прапротник и Грега Кордей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Матео Тоджан.

    За систему видеоповторов отвечать будут Матай Юг (VAR) и Ален Борошак (AVAR).

    Напомним, матч "Карабах" – "Аякс" состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Начало - в 21:45.

    ФК "Карабах" ФК "Аякс" футбол Лига чемпионов УЕФА
    "Qarabağ" - "Ayaks" oyununu sloveniyalı hakim idarə edəcək
    Referees appointed for Qarabag vs Ajax Champions League match
