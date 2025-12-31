Во Франции намерены запретить соцсети лицам младше 15 лет
Другие страны
- 31 декабря, 2025
- 16:12
Власти Франции намерены запретить использование соцсетей подросткам младше 15 лет с 1 сентября 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщает портал Franceinfo со ссылкой на текст соответствующего законопроекта, который будет обсужден в парламенте в начале января.
В проекте закона содержатся два предложения, второе - запретить использование мобильных телефонов в средних школах. Источники издания уточнили, что документ составлен "в соответствии с европейским законодательством".
"Многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками",- сказано в документе.
В числе таких рисков в правительстве назвали "воздействие неприемлемого контента", буллинг и нарушение сна.
Последние новости
17:25
Фото
В Гёйчае произошло серьезное ДТП, пятеро получили травмыПроисшествия
17:17
АБР обозначил ключевые условия развития финтеха в АзербайджанеФинансы
17:02
В Болгарии евро и лев будут обращаться параллельно до конца январяДругие страны
16:58
В 2025 году состояние самых богатых людей мира выросло на $2,2 трлнЭто интересно
16:42
Видео
Эми Карлон: США остаются привержены укреплению партнерства с АзербайджаномВнешняя политика
16:32
ГНФАР инвестировал в страны Персидского залива около $900 млнФинансы
16:20
Хорватия в рамках инициативы PURL предоставит Украине 15 млн евроДругие страны
16:13
Британский центр огласил ожидания по росту ВВП на душу населения в Азербайджане до 2041 годаФинансы
16:12