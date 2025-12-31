Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 31 декабря, 2025
    • 16:12
    Во Франции намерены запретить соцсети лицам младше 15 лет

    Власти Франции намерены запретить использование соцсетей подросткам младше 15 лет с 1 сентября 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Franceinfo со ссылкой на текст соответствующего законопроекта, который будет обсужден в парламенте в начале января.

    В проекте закона содержатся два предложения, второе - запретить использование мобильных телефонов в средних школах. Источники издания уточнили, что документ составлен "в соответствии с европейским законодательством".

    "Многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками",- сказано в документе.

    В числе таких рисков в правительстве назвали "воздействие неприемлемого контента", буллинг и нарушение сна.

