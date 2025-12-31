ГНФАР инвестировал в страны Персидского залива около $900 млн

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в последние годы инвестировал в страны Персидского залива около 900 млн долларов США.

    Об этом сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report.

    Вложения в основном направлялись в суверенные облигации, корпоративные и государственно гарантированные финансовые инструменты, инфраструктурные проекты, а также в сферы образования и реального сектора экономики.

    В частности, в Кувейте, Катаре и Саудовской Аравии инвестиции осуществлялись через суверенные долговые инструменты. Объем вложений в государственные облигации Саудовской Аравии составил около 300 млн долларов США.

    В фонде подчеркнули, что недавний визит делегации во главе с исполнительным директором ГНФАР Исрафилом Мамедовым в Саудовскую Аравию был важен с точки зрения изучения новых рынков и партнерских возможностей, определения взаимных интересов и выстраивания институционального диалога для будущего сотрудничества.

    В Фонде считают, что такие контакты способствуют расширению международной инвестиционной географии фонда и формированию проектов, имеющих стратегическое значение в долгосрочной перспективе.

    В соответствии с инвестиционной политикой Нефтяного фонда все потенциальные проекты проходят поэтапную оценку, включая технический, финансовый, юридический, риск- и комплаенс-анализы.

    "Такой подход обусловлен долгосрочным мандатом ГНФАР и ориентирован на сохранение баланса между риском и доходностью при соблюдении принципов осторожного инвестирования..

    ГНФАР продолжает регулярно анализировать новые инвестиционные возможности в регионе Персидского залива в соответствии со своим риск-доходным профилем и долгосрочными стратегическими целями", - подчеркнули в Фонде.

    По состоянию на 1 октября текущего года активы ГНФАР составили 70,161 млрд долларов США, что на 16,9% больше по сравнению с 1 января 2025 года. За год стоимость инвестиционного портфеля Фонда увеличилась на 14,7%, или на 8,969 млрд долларов США, достигнув 70,16 млрд долларов США.

    ГНФАР Саудовская Аравия инвестиции вложения Исрафил Мамедов Персидский залив Кувейт Катар
    ARDNF Körfəz ölkələrinə təxminən 900 milyon dollarlıq investisiya qoyub
    SOFAZ invests around $900 million in Gulf countries

