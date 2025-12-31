Хорватия в рамках инициативы PURL предоставит Украине 15 млн евро

Правительство Хорватии одобрило взнос в размере 15 млн евро в рамках инициативы PURL.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Хорватии в соцсетях.

"Правительство Хорватии одобрило взнос в размере 15 млн евро в "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL), подтверждая свою твердую и неизменную поддержку Украины", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что сумма взносов в рамках PURL в 2025 году составила $4,3 млрд, из них за декабрь - почти $1,5 млрд.