Хорватия в рамках инициативы PURL предоставит Украине 15 млн евро

    Правительство Хорватии одобрило взнос в размере 15 млн евро в рамках инициативы PURL.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Хорватии в соцсетях.

    "Правительство Хорватии одобрило взнос в размере 15 млн евро в "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL), подтверждая свою твердую и неизменную поддержку Украины", - сказано в сообщении.

    Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что сумма взносов в рамках PURL в 2025 году составила $4,3 млрд, из них за декабрь - почти $1,5 млрд.

