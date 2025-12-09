Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт на 7,3%

Cтоимость экспорта ненефтегазового сектора Азербайджана в январе-ноябре этого года выросла на 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув $3,3 млрд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, за минувший год экспортная стоимость продовольственных товаров увеличилась на 19,4%, до $1,1 млрд.

Стоимость экспорта сахара выросла на 52,4%. Экспорт фруктов и овощей также показал значительный рост – на 28,6%. Стоимость экспорта алюминия и изделий из него увеличилась на 16,8%, продукции химической промышленности – на 13,9%, хлопковой пряжи – на 13,3%. Экспорт чая вырос на 3%, а жиров и масел растительного и животного происхождения – на 2%.

За отчетный период стоимость экспорта аграрной продукции выросла на 27,1%, до $892,1 млн. Экспорт агропромышленной продукции увеличился на 0,3%, составив $288,2 млн. В целом, совокупная стоимость экспорта аграрной и агропромышленной продукции выросла на 19,4%, до $1,2 млрд.