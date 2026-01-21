Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%
Бизнес
- 21 января, 2026
- 19:35
Азербайджан в 2025 году экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $1 млрд 174,55 млн.
Как сообщает Report, это на 1,1 % больше по сравнению с 2024 годом.
В указанном периоде стоимость ненефтегазового экспорта в Турцию увеличилась на 10,15 % по сравнению с годом ранее и составила $597,35 млн, а в направлении Грузии увеличилась на 27,6 %, до $347,9 млн.
В течение года Азербайджан также экспортировал товары ненефтегазового сектора в Швейцарию на сумму $347,8 млн (+57,8 %) и в Украину на сумму $201 млн (+70,9 %).
В отчетном году экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 8,5% и составил $3,6 млрд.
Последние новости
20:11
Госагентство: Школы в Азербайджане продолжают работать в штатном режимеНаука и образование
20:03
Азербайджан и Молдова обсудили углубление торгово-экономического сотрудничестваБизнес
20:03
В ряде районов Баку временно отключат газЭнергетика
20:02
Фото
Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопониманииНаука и образование
19:52
Microsoft: Уровень использования ИИ в Азербайджане вырос до 15,5%ИКТ
19:48
Фото
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере образованияНаука и образование
19:43
Moody`s: Госдолг Азербайджана в 2026-2027гг не превысит 24% ВВПФинансы
19:35
Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%Бизнес
19:34