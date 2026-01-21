Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

Азербайджан в 2025 году экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $1 млрд 174,55 млн.

Как сообщает Report, это на 1,1 % больше по сравнению с 2024 годом.

В указанном периоде стоимость ненефтегазового экспорта в Турцию увеличилась на 10,15 % по сравнению с годом ранее и составила $597,35 млн, а в направлении Грузии увеличилась на 27,6 %, до $347,9 млн.

В течение года Азербайджан также экспортировал товары ненефтегазового сектора в Швейцарию на сумму $347,8 млн (+57,8 %) и в Украину на сумму $201 млн (+70,9 %).

В отчетном году экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 8,5% и составил $3,6 млрд.