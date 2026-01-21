Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını 1 % artırıb
Biznes
- 21 yanvar, 2026
- 18:47
2025-ci ildə Azərbaycan Rusiyaya 1 milyard 174,55 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 1,1 % çoxdur.
Ötən il qeyri-neft-qaz ixracının dəyəri Türkiyə istiqamətində əvvəlki ilə nisbətən 10,15 % artaraq 597,35 milyon ABŞ dolları, Gürcüstan istiqamətində isə 27,6 % artaraq 347,9 milyon ABŞ dolları olub.
İl ərzində Azərbaycan həmçinin İsveçrəyə 347,8 milyon ABŞ dolları (57,8 % çox), Ukraynaya isə 201 milyon ABŞ dolları (70,9 % çox) dəyərində qeyri-neft-qaz sektoruna aid mal ixrac edib.
Hesabat ilində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı illik müqayisədə 8,5 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
