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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан увеличил импорт товаров местного производства из Грузии на 14,2%

    Бизнес
    • 21 сентября, 2026
    • 14:59
    Азербайджан увеличил импорт товаров местного производства из Грузии на 14,2%

    В январе-августе текущего года Азербайджан импортировал из Грузии товары местного производства на сумму $124,242 млн, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии.

    Поставки в Азербайджан составили 3,8% экспорта местной продукции соседней страны.

    За отчетный период Грузия в целом экспортировала товары местного производства на сумму $3 286,559 млн, что на 65,3% больше, чем годом ранее.

    Основными партнерами Грузии по экспорту местной продукции были Китай ($529,103 млн; +3 раза), Россия ($468,324 млн; +4%), Турция ($297,312 млн; +60,2%), Болгария ($162,734 млн; +10%), Армения ($143,499 млн; +22,5%) и Того ($136,742 млн; годом ранее не было).

    Азербайджано-грузинские отношения
    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 14 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan's imports of Georgian domestically produced goods rise 14.2%

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