Азербайджан увеличил импорт товаров местного производства из Грузии на 14,2%
Бизнес
- 21 сентября, 2026
- 14:59
В январе-августе текущего года Азербайджан импортировал из Грузии товары местного производства на сумму $124,242 млн, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии.
Поставки в Азербайджан составили 3,8% экспорта местной продукции соседней страны.
За отчетный период Грузия в целом экспортировала товары местного производства на сумму $3 286,559 млн, что на 65,3% больше, чем годом ранее.
Основными партнерами Грузии по экспорту местной продукции были Китай ($529,103 млн; +3 раза), Россия ($468,324 млн; +4%), Турция ($297,312 млн; +60,2%), Болгария ($162,734 млн; +10%), Армения ($143,499 млн; +22,5%) и Того ($136,742 млн; годом ранее не было).
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