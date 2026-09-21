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    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 14 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 21 sentyabr, 2026
    • 14:43
    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 14 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Gürcüstandan 124,242 milyon ABŞ dolları dəyərində yerli istehsal malları idxal edib ki, bu da 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,2 % çoxdur.

    "Report" bu barədə Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.

    Azərbaycana tədarük qonşu ölkənin yerli məhsul ixracının 3,8 %-ni təşkil edib.

    Hesabat dövründə Gürcüstan ümumilikdə 3 286,559 milyon ABŞ dolları dəyərində yerli istehsal malı ixrac edib. Bu isə bir il əvvələ nisbətən 63,5 % çoxdur.

    Gürcüstanın yerli məhsulların ixracında əsas tərəfdaşları Çin (529,103 milyon ABŞ dolları; 3 dəfə çox), Rusiya (468,324 milyon ABŞ dolları; 4 % çox), Türkiyə (297,312 milyon ABŞ dolları; 60,2 % çox), Bolqarıstan (162,734 milyon ABŞ dolları; 10 % çox) Ermənistan (143,499 milyon ABŞ dolları; 22,5 % çox) və Toqo (136,742 milyon ABŞ dolları; əvvəlki il olmayıb) olub.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi
    Азербайджан увеличил импорт товаров местного производства из Грузии на 14,2%
    Azerbaijan's imports of Georgian domestically produced goods rise 14.2%

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