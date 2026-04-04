Азербайджан увеличил импорт кетчупа из Беларуси в 18 раз

В январе этого года Азербайджан импортировал 206 тонн кетчупа на сумму $312,2 тыс., что на 6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года в стоимостном, и на 10 % - в количественном выражении.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, в отчетный период Азербайджан закупил 62 тонны (-31 %) кетчупа из России на сумму $87,7 тыс. (на 25 % меньше, чем годом ранее), из Казахстана - 61 тонна (+53 %) на сумму $75 тыс. (+44 %) , из Турции - 38 тонн (-46 %) на сумму $63 тыс. (-45 %).

44% из 3 723 тонн кетчупа, импортированного в Азербайджан в 2025 году, пришлось на долю России, 23% - на долю Турции.