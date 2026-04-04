İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycan Belarusdan ketçup idxalını 18 dəfə artırıb

    Biznes
    • 04 aprel, 2026
    • 16:16
    Azərbaycan Belarusdan ketçup idxalını 18 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 312,2 min ABŞ dolları dəyərində 206 ton ketçup idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 6 %, kəmiyyət olaraq – 10 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 87,7 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlkindən 25 % az) 62 ton (-31 %), Qazaxıstandan 75 min ABŞ dolları dəyərində (+44 %) 61 ton (+53 %), Türkiyədən 63 min ABŞ dolları dəyərində (-45 %) 38 ton (-46 %), Almaniyadan 56 min ABŞ dolları dəyərində (+2,3 dəfə) 24 ton (+2,2 dəfə), Belarusdan 10,3 min ABŞ dolları dəyərində (+15 dəfə) 7,4 ton (+18 dəfə) məhsul alıb.

    2025-ci ildə Azərbaycana idxal edilmiş 3 min 723 ton ketçupun 44 %-i Rusiyanın, 23 %-i Türkiyənin payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Rusiya Qazaxıstan Türkiyə Almaniya Belarus
    Азербайджан увеличил импорт кетчупа из Беларуси в 18 раз
    Azerbaijan reduces ketchup imports in January 2026

    Son xəbərlər

    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:38
    Foto

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    18:27
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    18:22

    İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb

    Region
    18:22

    Azərbaycanda vahid büdcə təsnifatı yenilənib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti