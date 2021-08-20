Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии

В январе-июле этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 20 658 легковых автомобилей на общую сумму 138,1 млн долларов США.

В январе-июле этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 20 658 легковых автомобилей на общую сумму 138,1 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество экспортированных автомобилей увеличилось на 8 473 единицы или на 69,5%.

За семь месяцев текущего года общая стоимость экспортированных из Грузии легковых автомобилей составила 248,4 млн долларов США. 55,6% реэкспорта транспортных средств пришлось на Азербайджан.