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Азербайджан увеличил экспорт шелка более чем в 12 раз

Азербайджан увеличил экспорт шелка более чем в 12 раз В январе-июле этого года Азербайджан импортировал шелк на сумму 11 тыс. долларов США.
Бизнес
21 августа 2021 г. 17:30

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал шелк на сумму 11 тыс. долларов США.

Это на 20 тысяч долларов США (в 2,8 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Стоимость экспорта шелка из Азербайджана за семь месяцев составила 2,022 млн долларов США, что на 1,859 млн долларов (в 12,4 раза) больше, чем годом ранее.

За отчетный период импорт шелка составил 0% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,02% от общего экспорта.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases silk exports by over 12 times
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ipək ixracını 12 dəfədən çox artırıb

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