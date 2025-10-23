Азербайджан удвоит лимит по НДС для малого бизнеса

Азербайджан может увеличить лимит оборота, при котором у плательщиков упрощенного налога возникает обязанность регистрации по НДС.

Как сообщает Report, согласно бюджетному пакету на 2026 год, порог по безналичным операциям планируется повысить с 200 тысяч до 400 тысяч манатов.