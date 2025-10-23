Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Азербайджан удвоит лимит по НДС для малого бизнеса

    Бизнес
    • 23 октября, 2025
    • 16:13
    Азербайджан удвоит лимит по НДС для малого бизнеса

    Азербайджан может увеличить лимит оборота, при котором у плательщиков упрощенного налога возникает обязанность регистрации по НДС.

    Как сообщает Report, согласно бюджетному пакету на 2026 год, порог по безналичным операциям планируется повысить с 200 тысяч до 400 тысяч манатов.

    НДС лимит налоги бюджет
    Azərbaycanda sahibkarlar üçün ƏDV limiti 2 dəfə artırıla bilər
    Azerbaijan plans to double VAT registration threshold for simplified taxpayers

    Последние новости

    16:43

    Орбан: Венгрия не будет участвовать в "Коалиции желающих", созданной для Украины

    Другие страны
    16:43

    В Азербайджане реализуемые в магазинах Duty Free товары могут освободить от налога

    Бизнес
    16:24

    В Азербайджане планируют продлить налоговые льготы для СМИ еще на три года

    Финансы
    16:16

    Лула да Силва будет баллотироваться на пост президента Бразилии в 2026 году

    Другие страны
    16:16
    Фото

    SOCAR обсудил с норвежской компанией ABB вопросы энергоперехода и цифровизацию

    Энергетика
    16:13
    Видео

    Захарова: Москва следит за ситуацией в Гюмри после ареста мэра города

    В регионе
    16:13

    Азербайджан удвоит лимит по НДС для малого бизнеса

    Бизнес
    16:02

    В Иране экс-сотрудника МАГАТЭ приговорили к 10 годам лишения свободы

    В регионе
    15:58

    Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности

    В регионе
    Лента новостей