    Azərbaycanda sahibkarlar üçün ƏDV limiti 2 dəfə artırıla bilər

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2025
    • 15:51
    Azərbaycanda sahibkarlar üçün ƏDV limiti 2 dəfə artırıla bilər

    Azərbaycanda sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin ƏDV qeydiyyat öhdəliyi yaradan dövriyyə həddinin nağdsız ödəmələrə münasibətdə 2 dəfə artırılması (200 min manatdan 400 min manata çatdırılması) nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, yenilik 2026-2029-cu illər üzrə gəlir siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi, sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və vergi yükünün azaldılması məqsədilə planlaşdırılır.

    ƏDV Büdcə zərfi

