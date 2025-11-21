Азербайджан сократил закупку автомобилей из Грузии на 40%
- 21 ноября, 2025
- 15:35
В январе-октябре текущего года Грузия экспортировала в Азербайджан 6 771 автомобиль на сумму $181 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 29% меньше в стоимостном выражении и на 40% меньше в количественном отношении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Таким образом, Азербайджан занимает 3-е место среди стран, в которые Грузия экспортирует автомобили.
За отчетный период Грузия продала иностранным государствам 92 713 автомобилей на сумму $2, 287 млрд, что на 14 % и 5 % больше, чем годом ранее, соответственно.
