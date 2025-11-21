Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Азербайджан сократил закупку автомобилей из Грузии на 40%

    Бизнес
    • 21 ноября, 2025
    • 15:35
    Азербайджан сократил закупку автомобилей из Грузии на 40%

    В январе-октябре текущего года Грузия экспортировала в Азербайджан 6 771 автомобиль на сумму $181 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 29% меньше в стоимостном выражении и на 40% меньше в количественном отношении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Таким образом, Азербайджан занимает 3-е место среди стран, в которые Грузия экспортирует автомобили.

    За отчетный период Грузия продала иностранным государствам 92 713 автомобилей на сумму $2, 287 млрд, что на 14 % и 5 % больше, чем годом ранее, соответственно.

    Грузия экспортеры автомобили Азербайджан
    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil alışını 40 % azaldıb
    Georgia's car exports to Azerbaijan decline sharply

    Последние новости

    16:20
    Видео

    Пилот потерпевшего крушение истребителя на Dubai Airshow погиб - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:20

    Принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в сфере СМИ стран D-8

    Медиа
    16:15

    Brent подешевела до $62,34 за баррель

    Энергетика
    16:12

    Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой

    Другие страны
    16:12

    Госслужба: Ожидается принятие стратегических программ для приватизации крупных предприятий

    Бизнес
    16:10

    Премьеры Армении и Казахстана обсудили развитие торгово-экономических отношений

    В регионе
    16:05
    Фото
    Видео

    Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-х работников Lake Hotel от удара током - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    15:55

    Руководитель Pakistan TV поддержал создание Центра медиамастерства D-8 в Баку

    Внешняя политика
    15:52

    Бора Байрактар: В Турции придают большое значение стратегической коммуникации

    Внешняя политика
    Лента новостей