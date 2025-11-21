İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil alışını 40 % azaldıb

    Biznes
    • 21 noyabr, 2025
    • 15:17
    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil alışını 40 % azaldıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycana 181 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 771 ədəd avtomobil ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 29 %, kəmiyyət olaraq - 40 % azdır.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın avtomobil ixrac etdiyi ölkələr sırasında 3-cü yerdə qərarlaşıb.

    Hesabat dövründə Gürcüstan xarici ölkələrə 2 milyard 287 milyon ABŞ dolları dəyərində 92 713 ədəd avtomobil satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərdən müvafiq olaraq 14 % və 5 % çoxdur.

    Bu ilin ilk 10 ayında Gürcüstandan Qırğızıstana 1 milyard 166 milyon ABŞ dolları dəyərində 35 225 ədəd, Qazaxıstana 639,23 milyon ABŞ dolları dəyərində 37 093 ədəd, Tacikistana 118 milyon ABŞ dolları dəyərində 5 578 ədəd, Özbəkistana 60,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 2 081 ədəd avtomobil tədarük edilib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan 2,4 milyard ABŞ dolları dəyərində 106 051 ədəd avtomobil ixrac edib ki, bunun da 290 milyon ABŞ dolları dəyərində 12 849 ədədi Azərbaycanın payına düşüb.

    Azərbaycan Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi avtomobil
    Азербайджан сократил закупку автомобилей из Грузии на 40%

    Son xəbərlər

    16:05

    Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıb

    Energetika
    16:05

    Azərbaycan və Aİ arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    15:54

    Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    15:49

    Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir

    Biznes
    15:45
    Foto

    Azərbaycanda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Regional Akselerasiya Mərkəzi açılıb

    İKT
    15:39

    Rusiya Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinin zədələnməsinə görə təəssüfünü bildirib

    Xarici siyasət
    15:35

    "Azərreyl"in baş məşqçisi: "Optimal heyətlə oynaya bilmədiyimiz üçün Niderland klubuna uduzduq"

    Komanda
    15:24

    Azərbaycan Niderlanda satdığı neftin həcmini 2 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    15:19

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin beynəlxalq turnir üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti