Азербайджан сократил закупку автомобилей из Грузии на 38%

Грузия экспортировала в Азербайджан в январе-сентябре этого года 6 367 автомобилей на сумму $170,5 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 24% меньше в стоимостном и на 38% - в количественном выражении по сравнению с показателями за тот же период 2024 года.

Таким образом, Азербайджан занял 3-е место среди стран, в которые Грузия экспортирует автомобили.

За отчетный период Грузия поставила в зарубежные страны 82 527 автомобилей на сумму $2 млрд, что соответственно на 5% и 14% больше, чем годом ранее.

За 9 месяцев этого года Грузия экспортировала в Кыргызстан 31 371 автомобиль на сумму $1 млрд, в Казахстан - 33 375 автомобилей на сумму $567 млн, в Таджикистан - 4 296 автомобилей на сумму $88,8 млн, в Узбекистан - 1 815 автомобилей на сумму $51,5 млн.