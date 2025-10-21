İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil alışını 38 % azaldıb

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 15:36
    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil alışını 38 % azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycana 170,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 367 ədəd avtomobil ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 24 %, kəmiyyət olaraq - 38 % azdır.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın avtomobil ixrac etdiyi ölkələr sırasında 3-cü yerdə qərarlaşıb.

    Hesabat dövründə Gürcüstan xarici ölkələrə 2 milyard ABŞ dolları dəyərində 82 527 ədəd avtomobil satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərdən müvafiq olaraq 14 % və 5 % çoxdur.

    Bu ilin ilk 9 ayında Gürcüstandan Qırğızıstana 1 milyard ABŞ dolları dəyərində 31 371 ədəd, Qazaxıstana 567 milyon ABŞ dolları dəyərində 33 375 ədəd, Tacikistana 88,8 milyon ABŞ dolları dəyərində 4 296 ədəd, Özbəkistana 51,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 815 ədəd avtomobil tədarük edilib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan 2,4 milyard ABŞ dolları dəyərində 106 051 ədəd avtomobil ixrac edib ki, bunun da 290 milyon ABŞ dolları dəyərində 12 849 ədədi Azərbaycanın payına düşüb.

    Azərbaycan Gürcüstan avtomobil ixrac
    Азербайджан сократил закупку автомобилей из Грузии на 38%

    Son xəbərlər

    16:48

    Azərbaycanın aqrar sektorunda BOT modelinin tətbiqi 8 milyon manata başa gələcək

    İnfrastruktur
    16:47

    "Atletik"in baş məşqçisi: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"

    Futbol
    16:46
    Video

    "Haber Global" İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı material hazırlayıb

    Region
    16:44

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri 2026-cı ildə Dünya Seriyasında bütün çəki dərəcələrində çıxış edəcəklər

    Fərdi
    16:42

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri "Alem.ai" Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar

    Xarici siyasət
    16:42

    Sabunçuda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    16:41

    Bakı, Sumqayıt və Gəncə Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək - ƏLAVƏ OLUNUB

    Milli Məclis
    16:35

    Ali Məhkəməyə yeni hakimlər təyin ediləcək - ƏLAVƏ OLUNUB

    Milli Məclis
    16:33

    Gürcü nazir: Vaşinqton razılaşması Cənubi Qafqazda sülhün möhkəmlənməsi üçün tarixi addımdır- YENİLƏNİB-2

    Region
    Bütün Xəbər Lenti