Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil alışını 38 % azaldıb
- 21 oktyabr, 2025
- 15:36
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycana 170,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 367 ədəd avtomobil ixrac edib.
"Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 24 %, kəmiyyət olaraq - 38 % azdır.
Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın avtomobil ixrac etdiyi ölkələr sırasında 3-cü yerdə qərarlaşıb.
Hesabat dövründə Gürcüstan xarici ölkələrə 2 milyard ABŞ dolları dəyərində 82 527 ədəd avtomobil satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərdən müvafiq olaraq 14 % və 5 % çoxdur.
Bu ilin ilk 9 ayında Gürcüstandan Qırğızıstana 1 milyard ABŞ dolları dəyərində 31 371 ədəd, Qazaxıstana 567 milyon ABŞ dolları dəyərində 33 375 ədəd, Tacikistana 88,8 milyon ABŞ dolları dəyərində 4 296 ədəd, Özbəkistana 51,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 815 ədəd avtomobil tədarük edilib.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan 2,4 milyard ABŞ dolları dəyərində 106 051 ədəd avtomobil ixrac edib ki, bunun da 290 milyon ABŞ dolları dəyərində 12 849 ədədi Azərbaycanın payına düşüb.