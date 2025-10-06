Азербайджан сократил расходы на импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции

За январь-сентябрь этого года Азербайджан импортировал из Турции продукцию горнодобывающей промышленности на сумму $8,254 млн, что на 19,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

Только в сентябре Турция экспортировала в Азербайджан продукцию горнодобывающей промышленности на сумму $1,097 млн, что на 45,4% меньше, чем годом ранее.

За 9 месяцев общая стоимость экспорта продукции горнодобывающей промышленности Турции выросла на 2% в годовом сравнении до $4,511 млрд, а в сентябре увеличилась на 12,7% до $553 млн.

Наибольший импорт из Турции осуществили Китай на сумму $1 млрд 138,555 млн (на 10,1% меньше, чем годом ранее), США - $407,988 млн (на 8,3% больше, чем годом ранее) и Болгария - $324,520 млн (на 1,5% больше).