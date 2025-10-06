Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции

    06 октября, 2025
    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции

    За январь-сентябрь этого года Азербайджан импортировал из Турции продукцию горнодобывающей промышленности на сумму $8,254 млн, что на 19,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

    Только в сентябре Турция экспортировала в Азербайджан продукцию горнодобывающей промышленности на сумму $1,097 млн, что на 45,4% меньше, чем годом ранее.

    За 9 месяцев общая стоимость экспорта продукции горнодобывающей промышленности Турции выросла на 2% в годовом сравнении до $4,511 млрд, а в сентябре увеличилась на 12,7% до $553 млн.

    Наибольший импорт из Турции осуществили Китай на сумму $1 млрд 138,555 млн (на 10,1% меньше, чем годом ранее), США - $407,988 млн (на 8,3% больше, чем годом ранее) и Болгария - $324,520 млн (на 1,5% больше).

