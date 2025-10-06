İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    • 06 oktyabr, 2025
    • 14:07
    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 8,254 milyon ABŞ dolları dəyərində mədən sənayesi məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,7 % azdır.

    Təkcə sentyabrda isə Türkiyə Azərbaycana 1,097 milyon dollarlıq mədən sənayesi məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 45,4 % azdır.

    9 ayda Türkiyənin mədən sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 2 % artaraq 4,511 milyard ABŞ dollarına, sentyabrda isə 12,7 % artaraq 553 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Çin 1 milyard 138,555 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 10,1 % az), ABŞ 407,988 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 8,3 % çox) və Bolqarıstan 324,520 milyon ABŞ dolları (1,5 % çox) həyata keçirib.

    mədən sənayesi Azərbaycan Türkiyə
    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции

    Son xəbərlər

    14:35

    ABF-nin baş katibi III MDB Oyunlarında uğur qazanan qız boksçularla görüşüb

    Fərdi
    14:29

    Şabranda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    14:26

    Litvanın yeni Baş naziri Kiyevdə səfərdədir

    Digər ölkələr
    14:18

    Ermənistan parlamenti müxalifətin milli böhran haqqında bəyanatının layihəsini rədd edib

    Region
    14:13

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 39 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    14:12

    Məhkəmədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə raketlərlə zərbələr endirməsi ilə bağlı sənədlər elan edilib

    Hadisə
    14:12

    "Sabah"ın futbolçusunun qabırğası əzilib

    Futbol
    14:11

    Rusiyanın qızlardan ibarət voleybol millisi III MDB Oyunlarının qalibi olub

    Komanda
    14:07

    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti