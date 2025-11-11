Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджан сократил расходы на импорт ковров из Турции более чем на 15%

    Бизнес
    • 11 ноября, 2025
    • 12:37
    В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал ковры из Турции на сумму $7,333 млн, что на 15,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Совет экспортеров Турции.

    В октябре Турция экспортировала в Азербайджан ковры на сумму $1,383 млн, что на 5,8% меньше, чем год назад.

    За 10 месяцев общая стоимость экспорта ковров из Турции снизилась на 2,4% в годовом исчислении до $2,302 млрд, а в октябре увеличилась на 4,5% до $287 млн.

    Наибольший импорт ковров из Турции осуществили США на сумму $594,549 млн (на 8,9% меньше, чем год назад), Ирак - $243,889 млн (на 17,2% больше, чем год назад) и Саудовская Аравия - $241,106 млн (на 0,9% больше, чем год назад).

