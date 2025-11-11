İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 11 noyabr, 2025
    • 12:12
    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 7,333 milyon ABŞ dolları dəyərində xalça idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,2 % azdır.

    Oktyabrda Türkiyə Azərbaycana 1,383 milyon ABŞ dolları dəyərində xalça ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,8 % azdır.

    10 ayda Türkiyənin ümumi xalça ixracının dəyəri illik müqayisədə 2,4 % azalaraq 2,302 milyard ABŞ dolları, oktyabrda isə 4,5 % artaraq 287 milyon ABŞ dolları olub.

    Türkiyədən ən çox xalça idxalını ABŞ 594,549 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 8,9 % az), İraq 243,889 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 17,2 % çox) və Səudiyyə Ərəbistanı 241,106 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 0,9 % çox) dəyərində həyata keçirib.

    Türkiyə Azərbaycan xalça
    Азербайджан сократил расходы на импорт ковров из Турции более чем на 15%
    Azerbaijan reduces carpet import costs from Türkiye by over 15%

    Son xəbərlər

    12:42
    Foto

    Bu gün Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına yekun vurulacaq

    Fərdi
    12:35

    Daşkənddə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu keçirilir

    Region
    12:12

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    12:10

    Misirdə turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    12:06

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    11:59

    Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    11:57

    "Mançester Siti" və "Real" "Liverpul"un futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    11:56

    İran XİN: ABŞ nüvə danışıqları ilə bağlı ziddiyyətli siqnallar göndərir

    Region
    11:49

    Hindistanda avtomobilin partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti