Азербайджан сократил расходы на импорт фармацевтической продукции
Бизнес
- 22 ноября, 2025
- 18:33
За январь-октябрь 2025 года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на сумму 424,755 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
За отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму 2,217 млн долларов. Это на 13,3% меньше, чем годом ранее.
Импорт фармацевтической продукции составил 2,21% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,01% от общего экспорта.
