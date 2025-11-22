Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан сократил расходы на импорт фармацевтической продукции

    Бизнес
    • 22 ноября, 2025
    • 18:33
    Азербайджан сократил расходы на импорт фармацевтической продукции

    За январь-октябрь 2025 года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на сумму 424,755 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    За отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму 2,217 млн долларов. Это на 13,3% меньше, чем годом ранее.

    Импорт фармацевтической продукции составил 2,21% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,01% от общего экспорта.

    фармацевтика импорт экспорт Азербайджан расходы
    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci azaldıb

