    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci azaldıb

    Biznes
    • 22 noyabr, 2025
    • 18:04
    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 424,755 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,3 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan həmçinin 2,217 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 13,3 % azdır.

    Əczaçılıq məhsulları üzrə idxal Azərbaycanın ümumi idxalının 2,21 %-ni, ixrac isə ümumi ixracın 0,01 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, 10 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 40 milyard 862 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 3,8 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 21 milyard 637 milyon ABŞ dolları ixracın, 19 milyard 225 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 4,9 % azalıb, idxal isə 15,6 % artıb.

