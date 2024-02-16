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Азербайджан сократил импорт автомобилей в январе

Азербайджан сократил импорт автомобилей в январе В январе 2024 года Азербайджан импортировал 6 191 автомобиль различного назначения на сумму 113,4 млн долларов США.
Бизнес
16 февраля 2024 г. 12:14
Азербайджан сократил импорт автомобилей в январе

В январе 2024 года Азербайджан импортировал 6 191 автомобиль различного назначения на сумму 113,4 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Это на 10% меньше в количественном и на 10,5% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года.

За первый месяц импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, составил 20 единиц (на сумму 0,808 миллиона долларов США), что соответствуют прошлогоднему показателю. Импорт легковых и других автотранспортных средств снизился на 12,6%, до 5 643 единиц (на сумму 100,3 млн долларов США).

Кроме того, импорт моторизованных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 31,6% до 495 единиц (на сумму 8,908 млн долларов США), а импорт моторизованных транспортных средств спецназначения - на 22,2% до 33 единиц (на сумму 3,450 млн долларов США).

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Версия на английском языке Azerbaijan’s vehicle imports down
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını azaldıb

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