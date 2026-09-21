Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии более чем на 33%

В январе-августе текущего года Грузия экспортировала в Азербайджан 3 803 автомобиля на сумму $128,5 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта автомобилей в Азербайджан снизился на 18% в стоимостном и на 33,4% в количественном выражении.

Азербайджан занял четвертое место среди стран, в которые Грузия экспортирует автомобили.

За первые восемь месяцев года Грузия экспортировала 56 432 автомобиля на сумму $1,348 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели снизились на 22% и 20,5% соответственно.

За этот период Грузия экспортировала в Кыргызстан 14 700 автомобилей на $551,2 млн, в Казахстан - 19 289 автомобилей на $298 млн, в Иран - 7 360 автомобилей на $129 млн, в Таджикистан - 4 022 автомобиля на $71,5 млн.

В 2025 году Грузия экспортировала 111 265 автомобилей на сумму $2,8 млрд, из них в Азербайджан - 7 814 автомобилей на $213 млн.