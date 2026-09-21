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    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil idxalını 33 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 21 sentyabr, 2026
    • 14:21
    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil idxalını 33 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Gürcüstan Azərbaycana 128,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 3 min 803 ədəd avtomobil ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 18 %, kəmiyyət olaraq – 33,4 % azdır.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın avtomobil ixrac etdiyi ölkələr sırasında 4-cü yerdə qərarlaşıb.

    Bu ilin ilk 8 ayı ərzində Gürcüstan xarici ölkələrə 1 milyard 348 milyon ABŞ dolları dəyərində 56 min 432 ədəd avtomobil satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərə nisbətən müvafiq olaraq 22 % və 20,5 % azdır.

    Hesabat dövründə Gürcüstandan Qırğızıstana 551,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 14 min 700 ədəd, Qazaxıstana 298 milyon ABŞ dolları dəyərində 19 min 289 ədəd, İrana 129 milyon ABŞ dolları dəyərində 7 min 360 ədəd, Tacikistana 71,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 4 min 22 ədəd avtomobil tədarük edilib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan 2,8 milyard ABŞ dolları dəyərində 111 min 265 ədəd avtomobil ixrac edib ki, bunun da 213 milyon ABŞ dolları dəyərində 7 min 814 ədədi Azərbaycanın payına düşüb.

    Azərbaycanın avtomobil idxalı Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi
    Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии более чем на 33%
    Azerbaijan reduces car imports from Georgia by over 33%

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