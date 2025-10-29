Азербайджан присоединился к "Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон, принятый Милли Меджлисом.

Конвенция была подписана 10 сентября 1998 года в городе Роттердаме в Нидерландах.

Роттердамская конвенция является важной составляющей международной системы обеспечения рационального регулирования химических веществ и отходов. Она обеспечивает международную платформу и процедуру, которые позволяют странам делиться и обмениваться информацией об отдельных опасных химических веществах и пестицидах в международной торговле.

Она создавалась как механизм, с помощью которого страны сначала согласовывают перечень химических веществ, в отношении которых им необходимо обмениваться информацией, исходя из характеристик опасности таких химических веществ, а затем процесс, посредством которого будет осуществляться обмен такой информацией. Международная торговля химическими веществами, включенными в приложение III к Конвенции, может осуществляться между Сторонами только в соответствии с процедурой "предварительного обоснованного согласия", установленной Конвенцией.

Цель Роттердамской конвенции заключается в том, чтобы способствовать общей ответственности и совместным усилиям Сторон в международной торговле отдельными опасными химическими веществами в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды от возможного пагубного воздействия, а также содействия их экологически обоснованному использованию путем упрощения обмена информацией о свойствах веществ, обеспечения на национальном уровне процесса принятия решений, касающихся их импорта и экспорта, и путем распространения этих решений среди сторон.

