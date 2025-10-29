İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan Rotterdam Konvensiyasına qoşulub

    Azərbaycan Rotterdam Konvensiyasına qoşulub

    Biznes
    • 29 oktyabr, 2025
    • 13:23
    Azərbaycan Rotterdam Konvensiyasına qoşulub
    İlham Əliyev

    Azərbaycan "Beynəlxalq ticarətdə müəyyən təhlükəli kimyəvi maddələr və pestisidlər üzrə qabaqcadan əsaslandırılmış razılıq proseduru haqqında Rotterdam Konvensiyası"na qoşulub.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunu təsdiqləyib.

    Konvensiya 10 sentyabr 1998-ci ildə Niderlandın Rotterdam şəhərində imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Rotterdam Konvensiyası zərərli kimyəvi maddələrin və pestisidlərin beynəlxalq ticarətində təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi daşıyır. Rotterdam Konvensiyası ölkələr arasında "əvvəlcədən məlumatlandırılmış razılıq" (Prior Informed Consent – PIC) prinsipi əsasında təhlükəli kimyəvi maddələrin ixracını və idxalını tənzimləyir. Yəni, hər hansı bir dövlətə zərərli kimyəvi maddə göndərilməzdən əvvəl həmin dövlət bu barədə əvvəlcədən məlumatlandırılır və razılıq verir və ya imtina edə bilir.

    İlham Əliyev Rotterdam Konvensiyası
    Азербайджан присоединился к Роттердамской конвенции
    Azerbaijan joins Rotterdam Convention

