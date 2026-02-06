Fərid Qayıbov Naxçıvanda sakinləri qəbul edib
Daxili siyasət
- 06 fevral, 2026
- 11:29
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov fevralın 6-da Naxçıvan şəhərində şəhər və rayon sakinlərini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən qəbulda vətəndaşları dinləyən nazir onların müraciətlərinin həlli üçün müvafiq tapşırıqlar verib.
Son xəbərlər
11:42
Kamran Əliyev Suraxanıda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:41
Omanda ABŞ ilə İran nümayəndələri arasında danışıqlar başlayıbRegion
11:29
Foto
Fərid Qayıbov Naxçıvanda sakinləri qəbul edibDaxili siyasət
11:26
XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar keçiriləcəkKomanda
11:21
Foto
"Yaşıl enerji məkanı" məqsədinin icrası üzrə ilin yekunları müzakirə edilibEnergetika
11:13
Ərdoğan: Zəlzələdən qısa müddət sonra sözümüzü tutduqRegion
11:13
Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllimin son durumu açıqlanıbSağlamlıq
11:10
Foto
Milli və bəşəri dəyərlərin tərənnümçüsü - Ağaəli İbrahimovİncəsənət
11:07
Foto
Video