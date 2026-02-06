İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Fərid Qayıbov Naxçıvanda sakinləri qəbul edib

    Daxili siyasət
    06 fevral, 2026
    • 11:29
    Fərid Qayıbov Naxçıvanda sakinləri qəbul edib

    Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov fevralın 6-da Naxçıvan şəhərində şəhər və rayon sakinlərini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən qəbulda vətəndaşları dinləyən nazir onların müraciətlərinin həlli üçün müvafiq tapşırıqlar verib.

    Fərid Qayıbov Gənclər və İdman Nazirliyi Vətəndaş qəbulu Naxçıvan

