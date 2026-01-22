Азербайджан представлен на II Международном Черноморском форуме Rize Ayder

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана представлена ​​на II Международном Черноморском форуме Rize Ayder в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, данный форум считается важной инициативой, способствующей формированию Черноморского и Евразийского региона как более сильного, конкурентоспособного и интегрированного пространства в сфере энергетической безопасности и экономики.

Мероприятие под лозунгом "Энергетика, глобальная безопасность и дипломатия" включало обширные дискуссии по вопросам региональной и глобальной энергетической конкуренции, устойчивого развития, энергетической дипломатии, а также перспектив стратегического сотрудничества в регионе.

Помимо Турции, на форуме присутствовали представители госорганов России, Китая, Пакистана, Индии, Южной Кореи и других стран, международные эксперты, представители научного сообщества, гражданского общества и частного сектора.

В рамках мероприятия выступил заместитель начальника Учебного центра ГНС Мирали Казымов. Он также провел встречи с руководителями и делегациями ряда зарубежных вузов. На встречах обсуждены возможности прохождения стажировок сотрудниками ГНС в зарубежных вузах, повышения квалификации, совместных научных исследований и другие вопросы.

За активное участие в работе форума Организационный комитет наградил ГНС благодарственной грамотой.