    Азербайджан представлен на II Международном Черноморском форуме Rize Ayder

    Бизнес
    • 22 января, 2026
    • 12:42
    Азербайджан представлен на II Международном Черноморском форуме Rize Ayder

    Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана представлена ​​на II Международном Черноморском форуме Rize Ayder в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, данный форум считается важной инициативой, способствующей формированию Черноморского и Евразийского региона как более сильного, конкурентоспособного и интегрированного пространства в сфере энергетической безопасности и экономики.

    Мероприятие под лозунгом "Энергетика, глобальная безопасность и дипломатия" включало обширные дискуссии по вопросам региональной и глобальной энергетической конкуренции, устойчивого развития, энергетической дипломатии, а также перспектив стратегического сотрудничества в регионе.

    Помимо Турции, на форуме присутствовали представители госорганов России, Китая, Пакистана, Индии, Южной Кореи и других стран, международные эксперты, представители научного сообщества, гражданского общества и частного сектора.

    В рамках мероприятия выступил заместитель начальника Учебного центра ГНС Мирали Казымов. Он также провел встречи с руководителями и делегациями ряда зарубежных вузов. На встречах обсуждены возможности прохождения стажировок сотрудниками ГНС в зарубежных вузах, повышения квалификации, совместных научных исследований и другие вопросы.

    За активное участие в работе форума Организационный комитет наградил ГНС благодарственной грамотой.

    форум Rize Ayder ГНС Государственная налоговая служба Азербайджан Турция
    Фото
    Azərbaycan II Beynəlxalq Qara dəniz Rize Ayder Forumunda təmsil olunub
    Фото
    Azerbaijan represented at II International Black Sea Forum Rize Ayder

