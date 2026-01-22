Azərbaycan II Beynəlxalq Qara dəniz Rize Ayder Forumunda təmsil olunub
- 22 yanvar, 2026
- 12:00
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti Türkiyədə keçirilmiş II Beynəlxalq Qara dəniz Rize Ayder Forumunda təmsil olunub.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu forum Qara dəniz və Avrasiya regionunun enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi baxımdan daha güclü, rəqabətqabiliyyətli, inteqrasiya olunmuş məkan kimi formalaşmasına xidmət edən əhəmiyyətli təşəbbüs hesab olunur.
"Enerji, qlobal təhlükəsizlik və diplomatiya" adı altında keçirilən təbdirdə regional və qlobal enerji rəqabəti, dayanıqlı inkişaf, enerji diplomatiyası, eləcə də regionda strateji əməkdaşlıq perspektivləri mövzuları ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. Forumda Türkiyə ilə yanaşı, Rusiya, Çin, Pakistan, Hindistan, Cənubi Koreya və digər ölkələrin dövlət orqanlarının nümayəndələri, beynəlxalq ekspertlər, elm ictimaiyyəti, vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektor təmsilçiləri bir araya gələrək, regionun potensialının qlobal miqyasda daha effektiv təqdim olunması ilə bağlı rəy və təkliflərini diqqətə çatdırıblar.
Tədbirdə Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin rəis müavini Mirəli Kazımov "Qara dəniz - Avrasya bölgəsində enerji rəqabəti ve enerji strategiyalarının gələcəyi" adlı panel müzakirədə "Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyində vergi siyasətinin strateji rolu" mövzusunda məruzə ilə çıxış edib, forum çərçivəsində bir sıra xarici ali təhslil müəsssisələrinin rəhbərləri və nümayəndə heyətləri ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə Dövlət Vergi Xidməti əməkdaşlarının xarici ali təhsil müəssisələrində təcrübə keçməsi imkanları, ixtisasartırma, birgə elmi tədqiqatların aparılması və digər məsələlər müzakirə edilib.
Forumun işində fəal təmsilçiliyi nəzərə alınaraq, Dövlət Vergi Xidmətini Təşkilat Komitəsi təşəkkürnamə ilə təltif edib.