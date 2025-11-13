Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджан представлен 30 компаниями на бизнес-форуме в Узбекистане

    Бизнес
    • 13 ноября, 2025
    • 12:56
    Азербайджан представлен 30 компаниями на бизнес-форуме в Узбекистане

    Более 30 азербайджанских компаний принимают участие в международном бизнес-форуме "Great Silk Road Business Cooperation Forum – 2025", проходящем в Ташкентской области Узбекистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на торгово-промышленную палату Узбекистана, мероприятие объединило предпринимателей из Центральной Азии и Азербайджана на единой бизнес-площадке.

    "Цель форума - вывести региональную экономическую интеграцию на новый уровень, расширить торговые связи и укрепить прямой диалог между представителями деловых кругов. В форуме принимают участие более 300 представителей министерств и ведомств, торгово-промышленных палат, крупных компаний и частного сектора из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана", - отметили в палате.

    Исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в своем выступлении отметил, что форум открывает перед предпринимателями стран- участников новые возможности для обсуждения перспектив взаимовыгодного партнерства.

    "На форуме принимают участие более 30 азербайджанских компаний, представляющих широкий спектр отраслей. Планируемое открытие Торгового представительства Азербайджана в Узбекистане, деятельность которого будет распространяться и на другие страны Центральной Азии, создаст новые возможности для расширения экономического взаимодействия", - добавил Абдуллаев.

