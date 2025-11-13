İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunub

    Biznes
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:25
    Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunub

    30-dan çox Azərbaycan şirkəti Özbəkistanın Daşkənd vilayətində keçirilən "Great Silk Road Business Cooperation Forum – 2025" beynəlxalq biznes forumunda iştirak edir.

    "Report"un Özbəkistanın Ticarət və Sənaye Palatasına istinadən verdiyi məlumata görə, tədbir Mərkəzi Asiya və Azərbaycan iş adamlarını vahid biznes platformasında bir araya gətirib.

    "Forumun məqsədi regional iqtisadi inteqrasiyanı yeni səviyyəyə çıxarmaq, ticarət əlaqələrini genişləndirmək və işgüzar dairələrin nümayəndələri arasında birbaşa dialoqu gücləndirməkdir. Forumda Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Azərbaycandan nazirlik və qurumların, ticarət-sənaye palatalarının, iri şirkətlərin və özəl sektorun 300-dən çox nümayəndəsi iştirak edir", - palatadan bildiriblər.

    Azərbaycanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayev çıxışında qeyd edib ki, forum iştirakçı ölkələrin iş adamları qarşısında qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq perspektivlərini müzakirə etmək üçün yeni imkanlar açır.

    "Forumda bir çox sahələri təmsil edən 30-dan çox Azərbaycan şirkəti iştirak edir. Azərbaycanın Özbəkistanda açılması planlaşdırılan və fəaliyyəti digər Mərkəzi Asiya ölkələrinə də yayılacaq Ticarət Nümayəndəliyi iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar yaradacaq", - Y.Abdullayev əlavə edib.

    Özbəkistan Azərbaycan biznes forum
    Азербайджан представлен 30 компаниями на бизнес-форуме в Узбекистане
    Over 30 Azerbaijani firms join Silk Road business forum in Uzbekistan

    Son xəbərlər

    13:39

    Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildirib

    Din
    13:38

    QMİ sədri: Azərbaycan dinlərarası münasibətlərin səmimi və mehriban olmasına çalışır

    Din
    13:36
    Foto

    Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:35

    Deputat: "Kəndlilərin çoxu torpağını suvarmaq üçün su tapmır"

    ASK
    13:28
    Foto

    PA rəhbəri Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib

    Daxili siyasət
    13:25

    Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunub

    Biznes
    13:25

    Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    13:24

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 9 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    13:22

    Daşbulaq sakini: Bir vaxtlar atəş səsləri gələn kəndimizdə indi körpə gülüşləri eşidilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti