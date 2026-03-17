Азербайджан представил вина и спиртные напитки на выставке в Дюссельдорфе

Азербайджанская алкогольная продукция экспонируется на национальном стенде "Made in Azerbaijan" в рамках "ProWein 2026" - юбилейной 30-й Международной выставки вин и спиртных напитков, проходящей в Дюссельдорфе (Германия).

Как передает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), при содействии Министерства экономики и организации AZPROMO на едином национальном стенде "Made in Azerbaijan" свою продукцию представляют 11 азербайджанских компаний.

На экспозиции выставлены разнообразные сорта вин и другие спиртные напитки, организованы дегустационные мероприятия.

Кроме того, на стенде представлены промоматериалы и видеоролики о механизмах поддержки предпринимателей в Азербайджане, благоприятной деловой и инвестиционной среде, а также о компаниях-участниках.

Следует отметить, что выставка "ProWein", проводимая с 1994 года, входит в число крупнейших мировых международных площадок в индустрии вин и спиртных напитков.

В этом году мероприятие проходит с 15 по 17 марта и объединяет порядка 4 тыс. участников из более чем 60 государств. Для Азербайджана это уже четвертое участие в данной выставке.