Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Азербайджан представил вина и спиртные напитки на выставке в Дюссельдорфе

    Азербайджанская алкогольная продукция экспонируется на национальном стенде "Made in Azerbaijan" в рамках "ProWein 2026" - юбилейной 30-й Международной выставки вин и спиртных напитков, проходящей в Дюссельдорфе (Германия).

    Как передает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), при содействии Министерства экономики и организации AZPROMO на едином национальном стенде "Made in Azerbaijan" свою продукцию представляют 11 азербайджанских компаний.

    На экспозиции выставлены разнообразные сорта вин и другие спиртные напитки, организованы дегустационные мероприятия.

    Кроме того, на стенде представлены промоматериалы и видеоролики о механизмах поддержки предпринимателей в Азербайджане, благоприятной деловой и инвестиционной среде, а также о компаниях-участниках.

    Следует отметить, что выставка "ProWein", проводимая с 1994 года, входит в число крупнейших мировых международных площадок в индустрии вин и спиртных напитков.

    В этом году мероприятие проходит с 15 по 17 марта и объединяет порядка 4 тыс. участников из более чем 60 государств. Для Азербайджана это уже четвертое участие в данной выставке.

    Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunur
    Azerbaijani products showcased at ProWein wines and spirits fair in Germany
    12:55

    В Азербайджане ужесточают ответственность за нецелевое использование бюджетных средств

    Милли Меджлис
    12:54
    Фото
    Видео

    В пожаре в многоэтажке в Баку пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    12:52

    Гомбосурэн Мунхбаяр: Монголия и Азербайджан обсуждают запуск прямых авиарейсов

    Внешняя политика
    12:48

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Басидж"

    Другие страны
    12:47

    Резиденты Азербайджана инвестировали за рубеж более $2,5 млрд в 2025 году

    Финансы
    12:46

    Евразийский банк развития прогнозирует цены на нефть в 2026 году в диапазоне $75-85

    Энергетика
    12:45

    Азербайджан за два месяца экспортировал в Армению продукцию на $4,2 млн

    Бизнес
    12:41

    В сборной Азербайджана сменился главный тренер: Махти Маккаев покинул пост - ЭКСКЛЮЗИВ

    Индивидуальные
    12:29

    Завтра в Азербайджане ожидается до 17° тепла

    Экология
    Лента новостей