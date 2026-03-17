İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunur

    Biznes
    • 17 mart, 2026
    • 12:14
    Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunur

    Azərbaycan məhsulları Almaniyanın Düsseldorf şəhərində keçirilən "ProWein 2026" - 30-cu Beynəlxalq Şərab və Spirtli İçkilər Sərgisində "Made in Azerbaijan" vahid ölkə stendində nümayiş olunur.

    "Report" bu barədə Azərbaycanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinə (AZPROMO) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, AZPROMO-nun təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın 11 şirkəti məhsullarını "Made in Azerbaijan" vahid ölkə stendində təqdim edir.

    Stenddə müxtəlif növ şərab və digər spirtli içki məhsulları nümayiş olunur, dequstasiyalar keçirilir. Bundan başqa, stenddə Azərbaycana sahibkarlara göstərilən dəstək mexanizmləri, əlverişli biznes və investisiya mühiti, iştirakçı şirkətlər barədə təşviqat material və videoçarxları təqdim edilir.

    Xatırladaq ki, 1994-cü ildən keçirilən "ProWein" sərgisi şərab və spirtli içkilər sahəsində dünyanın aparıcı beynəlxalq platformalarından biridir. Mart 15-17-də keçirilən builki sərgi 60-dan çox ölkədən təxminən 4 min iştirakçını bir araya gətirib. Azərbaycan sərgidə dördüncü dəfədir ki, iştirak edir.

    Azərbaycanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) ProWein 2026
    Азербайджан представил вина и спиртные напитки на выставке в Дюссельдорфе

    Son xəbərlər

    12:24

    Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Fərdi
    12:18
    Foto

    Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    12:14

    Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunur

    Biznes
    12:14

    Sabah 17 dərəcə isti gözlənilir

    Ekologiya
    12:14
    Foto
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    12:10
    Foto

    Çinin 9, Hindistanın 6 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:07

    Səfir: Monqolustan və Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərlə bağlı danışıqlar davam edir

    Xarici siyasət
    12:06

    Deputat: Müəllimlərin sertifikasiyadan iki dəfə keçmələri kifayətdir

    Elm və təhsil
    12:05

    Zelenski: Yaxın aylarda Yaxın Şərqdə vəziyyət daha da gərginləşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti