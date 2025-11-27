Азербайджан предложил создать платформу для выхода бизнеса на иорданский рынок

В Азербайджане зарегистрировано 30 иорданских компаний, 19 из которых активно работают в ненефтяном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

"Нам необходимо активизировать работу с этими компаниями и, конечно, создать соответствующую платформу для участия азербайджанских компаний на иорданском рынке", - сказал С. Бабаев.

По его словам, Азербайджан импортирует из Иордании фармацевтическую продукцию, пестициды, нитраты, табачные изделия и так далее.

"А экспортируем шоколад и кондитерские изделия. Но мы считаем, что спектр товаров, которые обе страны могут экспортировать, значительно шире, и, конечно, мы будем стремиться вместе с нашими компаниями и соответствующими институтами к расширению этого сегмента. Также существует огромный потенциал для присутствия и участия азербайджанской продукции на иорданском рынке и наоборот. Инвестиционное сотрудничество также весьма незначительно, и мы считаем, что дальнейшее развитие инвестиционного потенциала обеих стран, конечно же, приведет к появлению более масштабных проектов в обеих странах", - подчеркнул министр.

С. Бабаев добавил, что лидеры обеих стран ведут активный политический диалог, поддерживают дружеские отношения: "Дружба между правительствами, дружба между государствами должна быть преобразована в экономические показатели. И в этом направлении, вместе с участниками сегодняшней комиссии, нам нужно создать соответствующую платформу. Нам нужно организовать соответствующие механизмы, которые будут стимулировать и поддерживать развитие контактов между людьми, взаимодействие наших компаний, взаимодействие наших торговых партнеров для расширения этих показателей экономического сотрудничества".