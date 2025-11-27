Azərbaycan biznesin İordaniya bazarına çıxışı üçün platforma yaratmağı təklif edib
- 27 noyabr, 2025
- 13:15
Azərbaycanda 30 İordaniya şirkəti qeydiyyatdan keçib, onlardan 19-u qeyri-neft sektorunda fəal şəkildə fəaliyyət göstərir.
"Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Bakıda keçirilən Azərbaycan və İordaniya arasında ticarət, iqtisadi və texniki əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın dördüncü iclasında bildirib.
"Biz bu şirkətlərlə işi aktivləşdirməli və əlbəttə ki, Azərbaycan şirkətlərinin İordaniya bazarında iştirakı üçün müvafiq platforma yaratmalıyıq", - S.Babayev qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan İordaniyadan əczaçılıq məhsullarını, pestisidləri, nitratları, tütün məmulatlarını və s. idxal edir.
"Biz isə şokolad və konfet məmulatları ixrac edirik. Ancaq hesab edirik ki, hər iki ölkənin ixrac edə biləcəyi məhsulların spektri daha genişdir. Əlbəttə ki, biz şirkətlərimiz və müvafiq qurumlarla birlikdə bu seqmentin genişləndirilməsinə çalışacağıq. Eyni zamanda, Azərbaycan məhsullarının İordaniya bazarında mövcudluğu və iştirakı, eləcə də əksi üçün böyük potensial var. İnvestisiya əməkdaşlığı da çox cüzidir. Hesab edirik ki, hər iki ölkənin investisiya potensialının inkişafı, həm Azərbaycan, həm də İordaniyada daha böyük miqyaslı layihələrin yaranmasına gətirib çıxaracaq", - nazir vurğulayıb.
S.Babayev əlavə edib ki, hər iki ölkənin liderləri aktiv siyasi dialoq aparır, dostluq münasibətlərini dəstəkləyirlər: "Hökumətlər, dövlətlər arasında dostluq iqtisadi göstəricilərə çevrilməlidir. Bu istiqamətdə, bugünkü komissiyanın iştirakçıları ilə birlikdə müvafiq platforma yaratmalıyıq. Bizə insanlar arasında əlaqələrin inkişafını, şirkətlərimizin qarşılıqlı əlaqəsini, iqtisadi əməkdaşlıq göstəricilərini genişləndirmək üçün ticarət tərəfdaşlarımızın qarşılıqlı fəaliyyətini stimullaşdıracaq və dəstəkləyəcək müvafiq mexanizmlər təşkil etmək lazımdır".