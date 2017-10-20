Азербайджан подписал ряд документов с арабскими государствами Персидского залива

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В рамках бизнес-форума Азербайджан - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Баку подписан ряд документов.

Как сообщает Report, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Федерацией торговых палат стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Еще один меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан между Azpromo и Торгово-промышленной палатой города Янбу Саудовской Аравии. Меморандум о взаимопонимании подписали также Азербайджанский институт стандартизации и Организация стандартизации Совета сотрудничества арабских государств.