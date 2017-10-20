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    Азербайджан подписал ряд документов с арабскими государствами Персидского залива

    В рамках бизнес-форума Азербайджан - арабские государства Персидского залива подписано 3 меморандума о взаимопонимании

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В рамках бизнес-форума Азербайджан - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Баку подписан ряд документов.

    Как сообщает Report, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Федерацией торговых палат стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Еще один меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан между Azpromo и Торгово-промышленной палатой города Янбу Саудовской Аравии. Меморандум о взаимопонимании подписали также Азербайджанский институт стандартизации и Организация стандартизации Совета сотрудничества арабских государств. 

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