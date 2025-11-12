Азербайджан обсудил с China Datang Corporation проект cовместного промпарка зеленой энергии
- 12 ноября, 2025
- 15:24
Азербайджан обсудил с китайской компанией "China Datang Corporation Ltd." перспективы реализации проекта Совместного промышленного парка зеленой энергии.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" поделился министр экономики Микаил Джаббаров.
По его словам, обсуждения состоялись на встрече с председателем компании Лю Цзюнем: "На встрече мы отметили перспективы совместной деятельности".
Министр отметил, что стороны обменялись мнениями о потенциальных направлениях сотрудничества в области реализации проектов зеленой энергии, капиталовложений в энергетический сектор, возможностей локализации и трансфера технологий.
"China Datang Corporation Ltd." şirkətinin (@China_Datang) sədri Lü Cün ilə görüşümüzdə birgə fəaliyyətin perspektivlərini qeyd etdik. #Yaşılenerji layihələrinin icrası, Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin həyata keçirilməsinin perspektivləri, #energetika sektoruna… pic.twitter.com/vxqtOhT4TX— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) November 12, 2025