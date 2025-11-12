Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджан обсудил с China Datang Corporation проект cовместного промпарка зеленой энергии

    Бизнес
    • 12 ноября, 2025
    • 15:24
    Азербайджан обсудил с China Datang Corporation проект cовместного промпарка зеленой энергии

    Азербайджан обсудил с китайской компанией "China Datang Corporation Ltd." перспективы реализации проекта Совместного промышленного парка зеленой энергии.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" поделился министр экономики Микаил Джаббаров.

    По его словам, обсуждения состоялись на встрече с председателем компании Лю Цзюнем: "На встрече мы отметили перспективы совместной деятельности".

    Министр отметил, что стороны обменялись мнениями о потенциальных направлениях сотрудничества в области реализации проектов зеленой энергии, капиталовложений в энергетический сектор, возможностей локализации и трансфера технологий.

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, China discuss implementation of green energy projects

