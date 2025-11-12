İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    • 12 noyabr, 2025
    • 14:48
    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib

    Azərbaycan Çinin "China Datang Corporation Ltd." şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin həyata keçirilməsinin perspektivlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, müzakirələr şirkətin sədri Lü Cün ilə görüşdə baş tutub: "Görüşümüzdə birgə fəaliyyətin perspektivlərini qeyd etdik".

    Nazir tərəflərin yaşıl enerji layihələrinin icrası, energetika sektoruna kapital qoyuluşu, lokallaşdırma imkanları və texnologiyalar transferi sahəsində potensial əməkdaşlıq istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi apardığını qeyd edib.

    Mikayıl Cabbarov China Datang Corporation Ltd

