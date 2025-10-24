Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Азербайджан обсудил расширение взаимодействия с ОТГ в транспорте и технологиях

    Бизнес
    • 24 октября, 2025
    • 11:23
    Азербайджан обсудил расширение взаимодействия с ОТГ в транспорте и технологиях

    Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым в рамках 2-го заседания министров промышленности, науки, тхнологий и инноваций стран ОТГ.

    Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

    "Мы обменялись мнениями об укреплении позиций ОТГ на глобальном уровне, о сотрудничестве с нашей страной и расширении совместной деятельности в таких приоритетных направлениях, как применение современных технологий, инновационные решения, транспорт, логистика, транзит между странами-членами", - подчеркнул министр.

    Микаил Джаббаров ОТГ Кубанычбек Омуралиев
    Azərbaycan TDT ilə birgə fəaliyyətin genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan mulls expanding co-op with OTS in transport, technology

