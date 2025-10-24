Азербайджан обсудил расширение взаимодействия с ОТГ в транспорте и технологиях
Бизнес
- 24 октября, 2025
- 11:23
Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым в рамках 2-го заседания министров промышленности, науки, тхнологий и инноваций стран ОТГ.
Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".
"Мы обменялись мнениями об укреплении позиций ОТГ на глобальном уровне, о сотрудничестве с нашей страной и расширении совместной деятельности в таких приоритетных направлениях, как применение современных технологий, инновационные решения, транспорт, логистика, транзит между странами-членами", - подчеркнул министр.
Последние новости
12:07
Фото
18 семей возвращаются в село Сейидбейли Ходжалинского районаКарабах
12:05
ММ одобрил назначение судей в Апелляционные суды Баку, Сумгайыта и ГянджиМилли Меджлис
12:02
Германия направит на восстановление Украины €30 млн - ОБНОВЛЕНОВ регионе
12:01
Анар Алиев: Азербайджан смог обеспечить электронный переход в социальной сфереСоциальная защита
11:58
ММ одобрил освобождение от должности судьи Верховного суда НахчыванаМилли Меджлис
11:55
Парламент одобрил назначение судей Верховного судаМилли Меджлис
11:53
Ульви Мехдиев: Искусственный интеллект и "зеленый переход" меняют рынок трудаИКТ
11:53
Синиша Мали: Необходим более активный план для расширения сотрудничества с АзербайджаномФинансы
11:32