Азербайджан обсудил расширение взаимодействия с ОТГ в транспорте и технологиях

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым в рамках 2-го заседания министров промышленности, науки, тхнологий и инноваций стран ОТГ.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы обменялись мнениями об укреплении позиций ОТГ на глобальном уровне, о сотрудничестве с нашей страной и расширении совместной деятельности в таких приоритетных направлениях, как применение современных технологий, инновационные решения, транспорт, логистика, транзит между странами-членами", - подчеркнул министр.