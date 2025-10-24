İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Azərbaycan TDT ilə birgə fəaliyyətin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:04
    Azərbaycan TDT ilə birgə fəaliyyətin genişləndirilməsini müzakirə edib

    İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya Nazirlərinin 2-ci iclası çərçivəsində TDT-nin baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyevlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu nazir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "TDT-nin qlobal müstəvidə möhkəmlənən mövqeyi, ölkəmizlə əməkdaşlıq və üzv ölkələr arasında müasir texnologiya-ların tətbiqi, innovativ həllər, nəqliyyat, logistika, tranzit kimi prioritet istiqamətlərdə birgə fəaliyyətin genişləndirilməsi barədə fikirlərimizi bölüşdük", - deyə o qeyd edib.

    Mikayıl Cabbarov Türk Dövlətləri Təşkilatı Kubanıçbek Ömüralıyev
    Азербайджан обсудил расширение взаимодействия с ОТГ в транспорте и технологиях
    Azerbaijan mulls expanding co-op with OTS in transport, technology

