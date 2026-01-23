Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Menzies Aviation
Бизнес
23 января, 2026
- 11:47
Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Menzies Aviation.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети X.
"В рамках участия в Давосском экономическом форуме под руководством президента Ильхама Алиева мы встретились с исполнительным председателем компании Menzies Aviation Хассаном Эль-Хури. Мы обсудили работу, проводимую в Азербайджане для устойчивого развития авиационного сектора, внедрение инноваций и стимулирование инвестиций в этой области, а также перспективы сотрудничества, отметили взаимный обмен опытом, поддержку инициатив, направленных на обучение и занятость", – отметил министр.
