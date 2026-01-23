Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Menzies Aviation

    Бизнес
    • 23 января, 2026
    • 11:47
    Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Menzies Aviation

    Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Menzies Aviation.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

    "В рамках участия в Давосском экономическом форуме под руководством президента Ильхама Алиева мы встретились с исполнительным председателем компании Menzies Aviation Хассаном Эль-Хури. Мы обсудили работу, проводимую в Азербайджане для устойчивого развития авиационного сектора, внедрение инноваций и стимулирование инвестиций в этой области, а также перспективы сотрудничества, отметили взаимный обмен опытом, поддержку инициатив, направленных на обучение и занятость", – отметил министр.

